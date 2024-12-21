İnşatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetmişti: Şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarija, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dün Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah Sarija (29), elektrik hattının teline temas etti. Akıma kapılan Sarija, 3. kattan aşağı düştü.

Afganistan uyruklu Sarija, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Konuya ilişkin gözaltına alınan şantiye şefi İ.B. ve müteahhit M.Y.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.