İnşattaki demir parçaları düştü: Bir işçi can verdi

Uzundere Mahallesi'nde tek katlı ahır ve samanlık inşaatında çalışan Tarık Ercan (58) ile kardeşi Mustafa Ercan'ın (57) üzerine çatı kısmında bulunan demir parçaları düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki kardeş, Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Ercan, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.