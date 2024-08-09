Instagram bugün açılacak mı? Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV ekibinden Sibel Can'ın sorularını yanıtladı.

Uraloğlu özetle şunları söyledi:

ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILIYOR

"Çukurova Havalimanı bütün bölgeye hizmet edecek. Değişen ve gelişen seyahat taleplerini karşılamak için bu havalimanını hayata geçirdik. Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon olacak.

2013 yılında altyapı çalışmasını başlattık. Sonra üst yapı çalışmasını yap-işlet-devret modeliyle ihale ettik. Ancak alan firma bu işi yürütemedi. O işi tasviye etmek zorunda kaldık. Orada biraz geciktik maalesef. Burada 244,5 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdik.

25 yıllık işletme sürecinde de yaklaşık 290 milyon liralık kira gelirini Hazine'ye kazandırmış olacağız."

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI NE OLACAK?

Orası havacılık anlamında kullanılmaya devam edilecek. Daha çok pilotaj eğitimi ile ilgili çalışmalara ev sahipliği yapacak. Ekim ayında orada TEKNOFEST yapılacak.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Kapalı kalması bizi çok mutlu etmiyor. Çok fazla uzamasını biz de istemiyoruz. 3 toplantı yaptık, belli bir noktaya geldik. Görüşmeler devam ediyor, sürekli iletişim halindeyiz. Bugüne nasip diyelim.

TİKTOK İÇİN BİR ADIM ATILACAK MI?

Bir ajandamız yok, yapılmış olan bir hazırlık yok.

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

Buradaki kapatılma yetkisi bir mahkeme kararıyla mevcut. Burada alınan karara ve dava sürecine BTK olarak bizim bir müdahilliğimiz olmadı. Instagram ile aynı zamana denk gelmiş olması sanki bir seri kararların alınacağı ile ilgili dezenformasyonlar var. Bu konuda Adalet Bakanımız yeterince geniş ve güzel bir açıklama yaptı. Herhangi bir karar alınır bize bildirilirse gereğini yaparız.

ANKARA'DA OTOBÜS KAZASI

Ankara Polatlı'da bu sabah meydana gelen otobüs faciasına ilişkin de konuşan Uraloğlu, "İlk aldığımız bilgiler şoförün uyuduğu şeklinde. Fren izi olmaksızın maalesef yoluna devam ediyor. Üst geçidin ayağına çarpıyor. Biz de takip ediyoruz. Bu konu soruşturulacak. Başka ayrıntılar varsa onlar da kamuoyu ile paylaşılacak."