Instagram engeli ne zaman kalkacak? Meta ile terör tanımı anlaşmazlığı

Son dakika haberi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.



48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.



Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

META İLE TERÖR TANIMI ANLAŞMAZLIĞI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle bugün bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşme talebi Instagram’dan geldi. Online ortamda gerçekleşen görüşmeyle ilgili NTV tarafından edililen son bilgilere göre, Meta ile terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktı.

Türkiye, PKK, YPG ve FETÖ'yü öven ve bu örgütleirn mensuğlarınca yapılan propaganda içeriklerinin önlenmesi ve var olanlarında kaldırılmasını istedi. Meta firmnası yetkilileri ise bu konuda uzlaşma göstermedi. PKK dışındakilerin dünyada terör örgütü olarak kabul görmediği savunuldu. Bu nedenle toplantıdan olumlu sonuç çıkmadı.



Bakan Uraloğlu, yaptığı son açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.



Uraloğlu, "Instagram yetkilileri ile görüşmeye devam edeceğiz" diye ekledi.