Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakanlık bürokratları, Instagram yetkilileriyle görüşüyor

SON DAKİKA HABERİ: Instagram'a erişim engeli devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleşiyor. Saat 13.00’te başlayan toplantının ardından Instagram’la ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Meta Sözcüsü ise yasakla ilgili olarak "Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakanlık bürokratları, Instagram yetkilileriyle görüşüyor
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Son dakika haberi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.

Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

BAKANLIK, INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Süreçte yeni gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşme talebi Instagram’dan geldi.

Online ortamda gerçekleşen görüşme saat 13.00’te başladı.

Bu görüşmenin ardından Instagram’la ilgili nihai bir karar verilmesi bekleniyor.

META'DAN YENİ AÇIKLAMA

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin de açıklama yaptı.

"'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.

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