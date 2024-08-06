Instagram erişime açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç: Kapatmaya gerekçe gösterilen yayın kaldırılırsa, sorun ortadan kalkar

SAVCI VE AİLESİNE RESTORANDA DARP



Bakan Tunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:



“Bebeğin yere düşmesi, yaralanması bizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür olaylar hoş olaylar değil. Olayın gelişimi, kimler suçlu, orada gerekli kararı verecek olanlar yetkili yargı makamları… Özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı. Baştan teyit etmeden tek taraflı şekilde olayı sunmamak gerekiyor. Doğruluğunu tespit edip ona göre yayın yapmak gerekiyor. Sonradan özür dilemek zorunda kalınıyor. Basın açısından tatsız bir durum.”



INSTAGRAM’A ERİŞİM AÇILACAK MI?



Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.



BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

"GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLEN YAYIN ÇIKARILIRSA SORUN ORTADAN KALKAR"



İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.



Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Heniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz."