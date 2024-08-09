Instagram ve Roblox'a erişim engelinde son durum: Bakan Tekin'den açıklama

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, erişim engeli getirilen sosyal medya platformları Instagram ve Roblox hakkında açıklama yaptı.

"Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız." diye konuşan Tekin, "Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir." dedi.



Tekin, şunları kaydetti:



"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

ERİŞİM ENGELİNDE SON DURUM



Instagram’a erişim engelinde bir hafta geride kaldı.

META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtip, bu paylaşımlarda algoritmanın düzeltileceğini bildirdi. Ancak aynı adım henüz YPG ve FETÖ için atılmış değil.

Uygulamaya getirilen erişim engeli de bu nedenle kaldırılamıyor. Gözler, META yetkilileri ile yapılacak yeni görüşmede.

Görüşmenin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Son olarak geçen günlerde Roblox'a da erişim engeli getirilmişti.