Instagram'a erişim engeli: Yasak ne zaman kalkacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söyledi. "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşan Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını belirtti.

Instagram'a erişim engeli: Yasak ne zaman kalkacak?
Instagram'a erişim engeli getirildi

Instagram'a erişim engeli getirildi

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Son dakika haberi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen yasak hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

Instagram'a erişim engeli: Yasak ne zaman kalkacak? - 1

"ONLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"HERKESİN KURALLARA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Erişim engeliyle ilgili Instagram tarafından herhangi bir karşılık gelip gelmediği sorusuna ise Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"İletişim halindeyiz. temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderdikleri an, diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Ama burası bağımsız bir ülke; kanunları, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, kurallara uymasını bekliyoruz net olarak."

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