Instagram'da büyü tuzağı

25.11.2025 12:33

Instagram'da büyü tuzağı
Anadolu Ajansı

İHA

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden büyü bozma yalanıyla vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.

Sosyal medya dolandırıcılarına yönelik yeni operasyon yapıldı.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden ilan veren dolandırıcılara soruşturma başlatıldı.

 

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilere 5 farklı ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

 

7 GÖZALTI

 

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.

 

Operasyonda suç unsuru içerdiği değerlendirilen bir çok dijital materyallere el konulurken soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram