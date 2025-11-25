Instagram'da büyü tuzağı

Sosyal medya dolandırıcılarına yönelik yeni operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden ilan veren dolandırıcılara soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilere 5 farklı ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

7 GÖZALTI

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonda suç unsuru içerdiği değerlendirilen bir çok dijital materyallere el konulurken soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.