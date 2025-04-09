Instagram'da yeni dönem: Artık yasak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Meta'nın Instagram için yeni kararını değerlendirdi.



"AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi." diye konuşan Uraloğlu, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ ADIMLARDIR"



Bu kararın Bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır." paylaşımında bulundu.

