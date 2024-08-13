Instagram'dan açıklama: Aksiyon almaya devam edeceğiz

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta engellenmişti.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun Instagram'ı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından daha sonra yapılan açıklamalarda ise erişim kısıtlaması konusunda katalog suçlara atıf yapılmıştı.



Instagram cumartesi akşamı yeniden erişime açılırken Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine" erişim engelinin kaldırıldığını söyledi.



META'DAN AÇIKLAMA



Meta Sözcüsü konuyla ilgili Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz." dedi.



Sözcü, bunun kurumun "Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası"nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.