İnternet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak?

Corona virüsle mücadele önlemleri kapsamında birçok işletme gibi internet cafe ve oyun salonları da kapatılmıştı. 1 Haziran tarihiyle normalleşme takvimi uygulanmaya başlayınca internet cafelerin ve oyun salonlarının da ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ntv.com.tr 25.06.2020 - 11:30

İnternet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak?

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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle oyun salonları ve internet kafeler mart ayında kapatılmıştı.

1 Haziran 2020 itibariyle uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde, internet cafelerin ve oyun salonlarının ne zaman açılacağına dair bir tarih belirtilmedi.

Normalleşme süreci devam ederken gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Ancak henüz bu işletmelerin açılış tarihi belli olmadı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR

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