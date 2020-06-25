İnternet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle oyun salonları ve internet kafeler mart ayında kapatılmıştı.

1 Haziran 2020 itibariyle uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde, internet cafelerin ve oyun salonlarının ne zaman açılacağına dair bir tarih belirtilmedi.

Normalleşme süreci devam ederken gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Ancak henüz bu işletmelerin açılış tarihi belli olmadı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR