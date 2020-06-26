İnternet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? (Genelge yayımlandı)

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle oyun salonları ve internet kafeler mart ayında kapatılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR