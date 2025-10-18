İnternet çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü: Yangında iki kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yerleşim yerlerine yakın bir noktada internet hattı çalışması yapan taşeron firma personeli B.Ö., kazı yaptığı sırada doğalgaz borusuna zarar verdi.

Sızıntı yaşandığı sırada yoldan geçen B.Ç., sigara yakmak için çakmağını ateşleyince parlama meydana geldi. Parlama sonucu B.Ö. ve B.Ç.’nin kolları ile yüzlerinde yanıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, doğalgaz hattında kesinti yapılarak sızıntının giderilmesi için çalışma başlatıldı.