İnternet fenomenini döve döve öldürenler konuştu (Şeyma gibi)

Ares takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 4 Şubat günü Antalya Kepez'de ormanlık alanda ağır yaralı olarak bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Özdemir, 15 gün komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Ares'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada baba oğul iki zanlı tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde, zanlılardan K.O.E.'nin ifadesindeki iddialar yer aldı. Buna göre K.O.E., bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotograflarını gördü. Bunun üzerine kız kardeşine baskı yaparak bu fotoğrafları sordu. Fotoğrafları Ares'in o siteye koyduğunu öğrenince durumu babasına anlattı. Baba oğul, Ares Özdemir'i 'reklam filmi çekmek' bahanesiyle buluşmaya davet etti.

ÖLÜMCÜL DEĞİLMİŞ



Buluştuktan sonra da Kepez'de ormanlık bir alana götürdü. Baba oğul, Ares'i burada darp etti. Ardından da orada bırakarak gitti. Ares ile konuşmak icin buluştuklarını ardından kavga çıktığını ancak ölümcül şekilde darp etmediklerini, durumunun o kadar ağır olduğunu bilmediklerini söylediler. İddiayı araştıran soruşturma birimleri, H.E. adlı kızın ağabeyinin gördüğünü iddia ettiği fotoğraflara henüz ulaşamadı. Ares'in usa telefonu da incelemeye alındı.

Şeyma Yıldız ve babası

ŞEYMA GiBi...



Ankara Çubuk'ta lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) 6 Şubat'ta babası Harun Yıldız tarafından vurularak öldürülmüştü. Harun Yıldız da ifadesinde şöyle demişti:



"İnternette fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim. Arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım."

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