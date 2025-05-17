İnternet kafede bıçaklı kavga

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta parkta başlayarak sokakta bulunan internet kafede devam eden, iki grup arasındaki tartışma sokağa taştı.



3 kişilik arkadaş grubunun iki kişiyle tartışması büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada bir kişi bacağından bir kişi ise kasığından bıçaklanarak yere yığıldı. Bıçaklı kavgayı görenler tarafları ayırırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.



Yaralılara müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.