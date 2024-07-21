İnternet üzerinden 57 bin euroluk vurgun: Dikkat çeken Dubai ayrıntısı

Sarıyer’de, M.Ö. (30) isimli kişi, yedek parça almak için internet üzerinden bir firma ile iletişime geçti.



M.Ö., yaptıkları anlaşma gereği yedek parça ücreti olan 57 bin euroyu firma hesabına yatırdı. Parasını ödediği yedek parçanın gönderilmemesi üzerine M.Ö., polise gidip dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.



DUBAİ'DEKİ TÜRKLERİ DE MİLYONLUK DOLANDIRMIŞ



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen firma yetkilisi Y.K.O.’yu gözaltına aldı.



Şüphelinin dolandırdığı parayı bankadan çekerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.