İnternet üzerinden 57 bin euroluk vurgun: Dikkat çeken Dubai ayrıntısı

İstanbul'da parasını aldığı 57 bin euro değerinde yedek parçayı göndermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Y.K.O. yakalandı. Şüphelinin Dubai’de faaliyet gösteren bir Türk firmasını da benzer bir yöntemle 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

İnternet üzerinden 57 bin euroluk vurgun: Dikkat çeken Dubai ayrıntısı

Sarıyer’de, M.Ö. (30) isimli kişi, yedek parça almak için internet üzerinden bir firma ile iletişime geçti.

M.Ö., yaptıkları anlaşma gereği yedek parça ücreti olan 57 bin euroyu firma hesabına yatırdı. Parasını ödediği yedek parçanın gönderilmemesi üzerine M.Ö., polise gidip dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

DUBAİ'DEKİ TÜRKLERİ DE MİLYONLUK DOLANDIRMIŞ

Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen firma yetkilisi Y.K.O.’yu gözaltına aldı.

Şüphelinin dolandırdığı parayı bankadan çekerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

İnternet üzerinden 57 bin euroluk vurgun: Dikkat çeken Dubai ayrıntısı - 1

Şüphelinin daha öncede Dubai’de faaliyet gösteren bir Türk firmasını, 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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