İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Isparta'da internet sitesi üzerinden bir vatandaşı 107 bin TL dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

'da e-ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemi ile 107 bin TL parası alınan S.D isimli vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D. ve Ş.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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