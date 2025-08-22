İnternette hattı çekerken akıma kapıldı: İşçinin durumu kritik

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Fikret Ö., internet hattı çektiği sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan işçi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de sağlık ekipleri gelene kadar çevredekilerin yaralı işçinin el ayaklarını toprakla kapatmaya çalıştığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.