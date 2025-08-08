İnternette sınavsız ehliyet ilanı: Direksiyona geçmeden ehliyet sözü

Sahte diploma skandalından sonra şimdi de e-Devlet onaylı sahte ehliyet satanlar gündemde.



Yetkililer üstüne basa basa sınavsız ehliyet alınamayacağını söyleseler de internette sahte sürücü kursları üzerinden ehliyet pazarlıkları yapılıyor.



Dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isim ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar oluşturuyor.



SINAVSIZ 12 GÜN İÇİNDE TESLİM



İlanlarda "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın." denildiği görüldü.



Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

80 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR



E-devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi.



Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.

