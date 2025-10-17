İnternette tanıştığı kişi tarafından 600 bin lira dolandırıldı

Alınan bilgiye göre, M.G. internet ortamında yatırım yapmak için iletişime geçtiği, kişinin hesabına toplam 600 bin TL para yolladı.

Son yaptığı ödemeden sonra iletişimin kesilmesi ve kendisine ulaşamaması üzenine dolandırıldığını anlayan M.G., Vakfıkebir Merkez Polis Amirliği'ne başvurarak şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından dolandırıcı şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı.