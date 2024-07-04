İnternetteki beyaz eşya yetkili servislerine dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

İzmir'de yetkili servis bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin internette beyaz eşya yetkili servisi ilanı verdiği ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları öne sürüldü.

İnternetteki beyaz eşya yetkili servislerine dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, kendilerini yetkili servis olarak tanıtan ve vatandaşların beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle aldıktan sonra geri getirmeyen 4 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda E.S.İ, Ö.C.E, M.A.İ. ve B.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin internette beyaz eşya yetkili servisi ilanı verdiği, bu yolla vatandaşlarla görüştüğü, iki yılda 11 kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.İ, Ö.C.E. ve M.A.İ. tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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