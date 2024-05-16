İnternetteki sahte ilanlara dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahis sitelerinde kullanıyorlar

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin sahte internet sitelerinden  "evde ek iş", "evde sabun paketleme", "süt yardımı", "belediye yardımı" gibi yanıltıcı ilanlarla ele geçirdikleri bilgileri, açtıkları hesaplarla yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi.

İnternetteki sahte ilanlara dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahis sitelerinde kullanıyorlar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma başlattı.

Şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden "evde ek iş", "evde sabun paketleme", "süt yardımı", "belediye yardımı" gibi yanıltıcı ilanlarla vatandaşların T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel verilerini ele geçirdiği, bu bilgileri rızaları dışında kullanarak açtıkları hesaplarla yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin toplam 9 bin 600 kişi adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açarak, yasa dışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL'yi açılan hesaplar üzerinden yönettikleri tespit edildi.

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