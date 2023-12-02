İnternetten bıçak satışına operasyon (24 kılıç ele geçirildi)

Samsun’da internetten bıçak satışı yapan kişinin evinde arama yapıldı. Aramada çeşitli boylarda çok sayıda 24 kılıç ele geçirildi.

İnternetten bıçak satışına operasyon (24 kılıç ele geçirildi)

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’da internet üzerinden bıçak sattığı belirlenen kişinin evinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden çeşitli bıçak türlerini sattığı tespit edilen şüphelinin evinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi, 62 çeşitli boyutlarda bıçak, 24 çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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