İnternetten bıçak satışına operasyon (24 kılıç ele geçirildi)

Samsun’da internet üzerinden bıçak sattığı belirlenen kişinin evinde arama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden çeşitli bıçak türlerini sattığı tespit edilen şüphelinin evinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.
Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi, 62 çeşitli boyutlarda bıçak, 24 çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Polis Adliye
- Samsun