İnternetten bidonla alınıp pet şişede satılıyor | Uzmanından sahte alkol uyarısı

Kaynağı belirsiz ve denetimsiz koşullarda üretilen sahte alkoller, ciddi sağlık riskleri doğurmaya devam ediyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, internet ortamında yüzey temizleyici etiketiyle etil alkol satışı yapıldığını, bazılarında da 'Gıda kullanımına uygun, içilebilir' gibi yazıların olduğuna dikkat çekti. Etil alkol satışının belirlenen şartlarda yapıldığını vurgulayan Manavoğlu, etil alkolden yapılan içki kullanımına dikkat çekti. Etil alkolün belirli oranda aromayla karıştırılıp evde içki yapımının, içkilerin pet şişelere konularak satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Manavoğlu, "Pet şişelerde satılan alkollü içkilerden almayın. Ölümle sonuçlanabilir" dedi.

ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR

Yılbaşının yaklaşmasıyla sahte alkol tüketimine yönelik tercihin arttığını vurgulayan Manavoğlu, "Etil alkol yerine daha uygun fiyatlı olan metil alkol karıştırılmasıyla insanlarda körlük, organ kaybı, ölüme götüren durumlar ortaya çıkıyor. Metil alkolün formülasyonu etil alkole yakın olsa da ölüme kadar sonuçlara götürebilir. Maliyeti 100 birim olan ürünü, uygun olmayan ambalajlarda 5 birime alıyorsanız tehlikeyle karşı karşıyasınız" diye konuştu.

Manavoğlu, bandrolsüz, uygun olmayan ambalajlarda ve güvenilir olmayan kaynaklardan satılan alkollü içkilerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

İnternet siteleri, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan alkol satışlarının büyük risk taşıdığına işaret eden Manavoğlu, “Pet şişede satılan alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli” uyarısında bulundu.