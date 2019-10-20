Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen yaşlı çift, 39 bin 500 TL dolandırıldı. 3 yıllık emeklerinin yok olmasına üzülen çift, hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.

17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Gülşen ve 67 yaşındaki Halil Öztürk çifti, 3 yıldır besleyerek büyüttükleri ineği borçlarını ödemek amacı ile satma kararı aldı.

Öztürk çifti, satılığa çıkarttıkları hayvanları çevredeki müşterilerle anlaşamadığı için satamadı. Daha sonra çiftin oğulları Mehmet Emin Öztürk, anne ve babasının hayvanlarını bir alışveriş sitesi üzerinden satma kararı aldı. Mehmet Emin Öztürk, bir arkadaşının hesabından hayvanlarının satılık olduğu ilanını verdi. Öztürk’ün ilan vermesinden kısa bir süre sonra G.Ö. isimli kadın telefonla arayarak hayvanları satın almak istediğini söyledi. Kendisini G.Ö. olarak tanıtan kadın ve eşi B.Ö., daha sonra hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi.

Hayvanları almak istediğini söyleyen şahıslar ile Öztürk ailesi 48 bin 500 TL karşılığında anlaştı. Şahıslar paranın bir kısmını bir ay sonra ödeyebileceklerini söyleyince Öztürk ailesi, hayvanları satmaktan vazgeçti. İlk pazarlığın ardından iki kez daha ailenin evine gelen şahıslar, hayvanları satmaya ikna etti.



HAYVANLARI GÖTÜRDÜKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDULAR



Öztürk ailesine 9 bin TL para veren şahıslar, paranın kalanını ise 1 ay sonra ödeyeceklerini söyleyerek senet imzaladı. Şahısların kamyonla hayvanları götürmesinden kısa bir süre sonra Mehmet Emin Öztürk, telefonla arayarak hayvanların durumunu öğrenmek istedi.

"TELEFONLARIN KAPALI OLDUĞUNU GÖRÜCE DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

Şahısların telefonlarına ulaşamayan Öztürk, durumdan şüphelenerek plakasını aldığı nakliyat şirketine ait kamyonun sürücüsüne ulaştı. Kamyon şoförü hayvanları Samsun’un Terme ilçesine götürdüğünü söyledi. Mehmet Emin Öztürk, şahısların hayvanları Şile’ye götüreceklerini söylemesine karşın kamyon şoförünün Samsun’a götürdüğünü söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı. Yaşanan olayın ardından Samsun’a giden Öztürk, şahısların daha önce de farklı kişileri aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi.

Öztürk ailesi, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşlı çift bir yandan yaklaşık 2 aydır kendilerini dolandıran şahısların ortaya çıkmasını beklerken, diğer yandan ise hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.

“BİZ DOLANDIRDIKLARI 11. KİŞİ OLMUŞUZ”

Halil Öztürk, şahısların duygu sömürüsü ile kendilerini dolandırdığını belirterek, “Oğlum hayvanları bir internet sitesi üzerinden satılık diye paylaşmış. Bunlar görünce oğlumu telefonla arayıp hayvanları satın almak istediklerini söylemiş. Oğlum da, ‘Gelin bakın’ demiş. Gelip baktılar. Hayvanları beğendiklerini söylediler. Sonra nasıl alabileceklerini söylediler. Oğlum da peşin olmadan satamayacağımızı söylediler. Bunlar bunun üzerine gittiler. Yaklaşık 5 gün sonra tekrar geldiler, 'Hayvanlarımızı kesime verdik. 45 günlük bir çek aldık. O çek gelene kadar bize müsaade et' dediler. Oğlum da ‘Paran gelince gel, o zamana kadar biz hayvanları besleriz’ dedi. Bunlar tekrar gittiler. Üçüncü gelişlerinde kabul ettik. 9 bin TL peşin para verdiler, kalanı için senet yazdık. Senedi yazarken de şahıs, ‘Ben ölünce toprak altına gireceğim, senin hakkını yiyemem' dedi. Hayvanları verdikten sonra oğlum araştırınca bunlar üçkağıtçı çıktı. Biz dolandırdıkları 11. kişi olmuşuz” dedi.



"ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY YOK, DOLABIM BOŞ KALDI”



Gülşen Öztürk ise, dolandırılmalarının ardından üzüntüden uyuyamadığını ifade ederek, “Hayvanlarımı istiyorum. Benim canım yanıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Onca yıllık emeğim de hayvanlarım da gitti. Canım acıyor, geceleri yatamıyorum. Sabahın köründe uyanıp otlatmaya götürürdüm. Deprem olduğunda hayvanlarım eteğimin altına girdiler. Hayvanlarım beni severlerdi. Geceleri yatamıyorum. Ya hayvanlarımı getirsinler ya da parasını versinler, hayvan alacağım. Biz o hayvanlarla geçiniyorduk. Şimdi hiçbir şey yok, dolabım boş kaldı” ifadelerini kullandı.