İlişkili Haber İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir depoya düzenlenen kaçak silah operasyonunda yakalanan zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, dün, internet üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığı belirlenen depoya yaptığı baskında gözaltına alınan A.Ö. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Yakalanan silahların 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamına girmemesi nedeniyle zanlıya, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a aykırı ruhsatsız satış yaptığı gerekçesiyle tüfek başına 700 liradan toplam 550 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

"MERDİVEN ALTI ATÖLYEDE YAPTIRMIŞ"



Daha önce Antalya'da aynı suçtan yakalandığı belirtilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, tüfekleri Konya'da merdiven altı bir atölyede yaptırdığını ve 700 liradan başlayan fiyatlarla internet ortamında satışa çıkardığını, silah kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmediğini, sadece av yapan kişilere bu silahları temin etmeye çalıştığını ve serbest kalırsa bu işe yine devam edeceğini söylediği öğrenildi.



Sarayköy ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 787 tüfek ele geçirilmiş, tüfeklerin internet üzerinden satıldığı ve otomotiv yedek parçası adı altında kargoyla adreslere teslim edildiği belirlenmiş, A.Ö. gözaltına alınmıştı.