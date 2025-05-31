İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan şoke etti

Erzincan'da bir kişi internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktığını görünce şoke oldu.

İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan şoke etti

Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, platformundan mikrofon siparişi verdi.

Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.

İÇİNDEN BETON ÇIKTI

Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark etti.

Vatandaş durumu kayıt altına alırken, gördükleri karşısında şoke oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...