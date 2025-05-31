İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan şoke etti
Erzincan'da bir kişi internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktığını görünce şoke oldu.
Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi.
Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.
İÇİNDEN BETON ÇIKTI
Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark etti.
Vatandaş durumu kayıt altına alırken, gördükleri karşısında şoke oldu.
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