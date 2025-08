İnternetten sahte belge satışı: 6 bin lirayı ver sertifikayı al

Türkiye’yi sarsan sahte e-imza ve diploma skandalına rağmen sosyal medya sahte belge hazırlayanlarla dolu.



Sosyal medya hesapları üzerinden kurulan gruplarda satışı yapılan üniversite ve e-Devlet onaylı olduğu söylenen belgeler, 6 bin liradan satılıyor.

PARAYI VER BELGEYİ AL

Belgeyi alabilmek için herhangi bir kursa dahil olmaya gerek olmadığının vurgulandığı açıklamalarda belgelerin 3-4 gün içinde isme özel olarak hazırlandığı ifade ediliyor.

PARA KARŞILIĞI TEZ DE YAZILIYOR

İşletme, hukuk, psikoloji, iktisat ve turizm gibi her alanda tez hizmeti verdiğini aktaran siteler de internette mevcut. "Her düzeyde tez yazdırma hizmeti" verdiklerini ifade ediyorlar.



Ücretler ise yüksek lisansta 30 bin, doktora da ise 100 bin liradan başlıyor.



Tezin kimin yazacağı merak konusu olurken her tezin kendi alanında uzmanlaşmış emekli akademisyenler tarafından yazıldığı iddia ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yüzde 34’ünde ağır intihal yapıldığını ortaya koymuştu.