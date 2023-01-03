İnternetten satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. En son Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ünal Demir (30), dolandırıcıların tuzağına düştü. Geçtiğimiz günlerde aracını satmak için ünlü bir internet sitesine ilana veren Demir, Erzurum’dan arayarak kendisini uzman çavuş olarak tanıtan dolandırıcının oyununa düştü.

150 lira kapora ödeyen dolandırıcı, satıcı Demir’den aldığı bilgileri ve görselleri kullanarak aracı tekrar aynı site üzerinden ilana verdi. Aracı Muş’taki başka bir vatandaşa satan ve aracı teslim alması için Erciş ilçesine gönderen dolandırıcı paranın hesabına gönderilmesi sonrası kayıplara karıştı. Aracını geri almak için aynı tuzağa düşen Muş’taki vatandaşa 304 bin lira ödemek zorunda kalan mağdur Demir, dolandırıcı şahsın bulunmasını istiyor. Demir, internet üzerinde araç satın almak isteyen kişilerin daha dikkatli olmasını söyledi.



“DOLANDIRICI 150 LİRA KAPORA ÖDEDİ”



Ünal Demir, aracını satmak için internete ilan verdiği gibi 6-7 kişinin hemen kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Erzurum’dan arayan ve kendisini uzman çavuş olarak tanıtan şahısla pazarlığa girdiğini ifade eden Demir, “Erzurum’da oturduğunu söyleyen kişiyle 404 bin liraya anlaştık. Aracını alacam diyerek 150 lira kapora ödedi. Ben de ruhsat bilgilerini kendisine attım. Sonra tekrar beni arayarak ‘babam ile yeğenimi yarın Erciş’e göndereceğim, 304 bin lira param var ve 100 bin lira da kredi çekeceğim, tabi bundan babamın haberi olmasın’ dedi. Meğer gelen kişiler de Erzurum’dan değil Muş’tan geldiler. Erzurum’daki dolandırıcı Muş’taki şahsa, Muş’taki ise Erciş’teki bir galericiye söylemiş. Meğer bunları önceden arayarak bu planı kurmuş” dedi.



“ARACIMI İLANA KOYMUŞ”



Kendisinin anlaşmadan sonra aracını ilandan çıkardığını dile getiren Demir, “Ben aracı ilandan çıkarınca, akabinde kendisi aracımı ilana koymuş. Muş’tan biri aramış ve 367 bin liraya anlaşmışlar. Muş’taki kişiye aracı Erciş’ten teslim alacağını söylemiş. Olay en son bana geldi. Muş’tan gelenler aracı kendilerine aldıklarını söyleseydiler uyanırdım. Ama Ayhan Atalay denilen kişinin IBAN'ına para atıldı. Ben de Ayhan Atalay’ın kendisi olduğunu bilmiyordum. Kendisine 304 bin lira gönderilen dolandırıcı artık telefonlarına cevap vermedi” diye konuştu.



Kendisine büyük bir tuzak kurulduğunu ve olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bu olayın arkasında dursunlar ve bu kişileri ortaya çıkarsınlar. Yüz yüze olmadıktan sonra araçlarını kimseye satmasınlar. Bu tür şeylere inanmasınlar.”