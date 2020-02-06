İnternetten silah satışına yasak geliyor

Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre o düzenlemeler şöyle:

YURTDIŞINDA BOŞANMA

Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinin Türkiye'de tescili için her iki tarafın nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Daha önce mahkemeyle yapılan bu işlem bir süre önce kolaylaştırılmıştı. Ancak taraflardan birinin gelmemesi veya ölümü durumunda tescil işlemi yapılamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle, taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek.



EMEKLİYE YENİ HAK

Yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşlan kesilmeyecek.



BES'E DÖVİZLE BAŞVURU

Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmalan kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası'yla değil direkt döviz ödeyerek sistemden yararlanabilecek.



İNTERNETTEN SİLAH SATIŞI

Kamuoyunda da çok eleştiri alan internetten silah satışına yasak geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla, av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinden satışı yapılamayacak. Hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.



GREV VE LOKAVT MÜCBİR SEBEP

Maden ocaklarında “mücbir sebep” sayılan heyelan, çökme, sel, grizu patlaması ve yangın gibi olaylara grev ve lokavt da ekleniyor. Bu sebeplerden biri olduğunda işletmecinin devlete olan borçlarının ertelenmesine olanak sağlanacak. Buna ilişkin işlemler Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.



EMNİYET'E BİLDİRME ZORUNLULUĞU

İşyerlerinde çalıştırılanların listelerinin muhtarlıklara onaylatıldıktan sonra emniyete bildirilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Bu listeler, muhtarın onayına gerek kalmadan, doğrudan e-Devlet aracılığıyla Emniyet'e bildirilecek.



ENERJİ YATIRIMLARINA İNCELEME

Enerji yatırım alanları belirlenirken, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan değil, Turizm Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de görüş alınacak. Turizm alanları ve askeri alanlarda enerji yatırımına izin verilmemesi ve kontrolü sağlanacak.



ANKARA ASGARİ ÜCRETE DESTEK

2020'de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık destek de yasa metninde yer alacak. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) teknik konularda çalıştırmak için sözleşmeli eleman alabilecek.



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