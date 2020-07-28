İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca intihar etmeye çalıştı (Çekirdek çitleyerek izlediler)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tanıştığı kadın evli çıkınca intihara kalkışan bir kişi bir buçuk saatte ikna edildi.

Gece saatlerinde Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, S.S. (25) isimli bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metre köprüden kendisini aşağı sarkıttı.



Yanında getirdiği bıçakla kendini yaralamaya çalışan kişinin alkollü olduğu tespit edildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ederken trafik geçici süreliğine kapatıldı.



Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine yaklaşmaları durumunda aşağı atlayacağını söyleyen kişi, internetten tanıştığı kadınla konuşmak istediğini söyledi.



Kendisini kandırdığını iddia ettiği kadının sesini duymak istediğini belirten kişi, bir yandan elindeki bıçakla kollarını kesmeye çalıştı.

İntihar girişiminde bulunan kişi zaman zaman'' kocasını da arayın'' şeklinde bağırdı.



İntihar girişimi nedeni ile yol trafiğe kapatılınca, otobüs bekleyen vatandaşlar da mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasını izleyen vatandaşlardan bazıları oturdukları kaldırımda çekirdek çitleyerek intihar girişimini izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla o anları takipçileri ile paylaştı.



İntihar girişiminde bulunan S.S. polis ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1 buçuk saatte ikna edilebildi.

