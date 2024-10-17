Interpol ile aranan DAEŞ'li yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DAEŞ şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Interpol ile aranan DAEŞ'li yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H'yi kent merkezinde yakaladı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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