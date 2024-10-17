Interpol ile aranan DAEŞ'li yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H'yi kent merkezinde yakaladı.



Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

