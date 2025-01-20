Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Bodrum’un ünlü koyunda yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsveçli, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç’te ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström’ün, 07 Ocak günü Fas’tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.



Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı.