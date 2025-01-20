Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Bodrum’un ünlü koyunda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsveç uyruklu şüpheli Bodrum’daki Tilkicik Koyu’ndaki bir evde yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Michael Lindström isimli şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsveçli, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç’te ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström’ün, 07 Ocak günü Fas’tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.
Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu’nda saklandığı eve 17 Ocak’ta operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.
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