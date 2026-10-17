Interpol kırmızı bültenle arıyordu. Kripto para dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler'ın İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.



Şüphelinin İstanbul'da bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edildi.

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA, ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 6 soğuk cüzdan, farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar bulundu.

Dijital materyaller kapsamında 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartına el konuldu. Aramalarda ayrıca 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam ediyor.

“TÜRKİYE ARANAN ŞÜPHELİLERİN SIĞINAĞI OLMAYACAK”

Açıklamalarında Türkiye 'nin sınır aşan suçların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacağını mesajını veren Bakan Gürlek, “Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gürlek, “Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.