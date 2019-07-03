Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut birlikleri devriye görevi sırasında Suriye sınırındaki Alıncık Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 2 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla gözaltına aldı.
İşlemleri için Akçakale Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu B.I. ile F.B. olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, "eşlerinin Suriye'de öldüğünü, kendilerinin de Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını" söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Interpol'ün aradığı DAEŞ'li 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu 2 kadın, beraberlerindeki çocuklarıyla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut birlikleri devriye görevi sırasında Suriye sınırındaki Alıncık Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 2 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla gözaltına aldı.