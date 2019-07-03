Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hudut birlikleri devriye görevi sırasında Suriye sınırındaki Alıncık Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 2 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla gözaltına aldı.



İşlemleri için Akçakale Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu B.I. ile F.B. olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin ifadelerinde, "eşlerinin Suriye'de öldüğünü, kendilerinin de Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını" söyledikleri öğrenildi.



B.I. ve F.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Zanlıların beraberindeki çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Kilis'te de terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu 3 kadın, beraberlerindeki çocuklarla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 3 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla birlikte gözaltına aldı.



Kimlik kontrollerinde, Fransa vatandaşları C.A, J.C. ve M.D. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.