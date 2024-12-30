Interpol’ün aradığı DAEŞ’li İstanbul’da tutuklandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından arandığı sırada İstanbul’da yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DAEŞ şüphelisi, siyasal veya askeri casusluk iddiasıyla tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Başakşehir’de 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Interpol tarafından 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatınca verilen bilgilere göre, şüpheli B.E'nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin ruble ile bazı eşyayı çaldığının tespit edildiği belirtilmişti.



Yazıda, terör örgütü DAEŞ’e katıldığı ve Türkiye'de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceğinin değerlendirildiği de kaydedilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E, 26 Aralık'ta Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.