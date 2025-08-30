Interpol'ün aradığı Golani Çetesi'ne darbe: 250 bin liraya tetikçi tutmuşlar

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi.



Olayla bağlantılı iki şüpheli, bir adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.



250 BİN LİRAYA TETİKÇİ TUTMUŞLAR



Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan’ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nın ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şüphelilerin 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.