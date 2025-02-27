İntihar dendi cinayet çıktı! Asılı bulunan Duygu Bölükbaşı'nın davasında çarpıcı ifadeler

Olay, 3 Kasım 2022 tarihinde lüks bir sitede meydana geldi. İzmir'de bir firmada müdür olarak çalışan 33 yaşındaki Duygu bölükbaş, iki yıl önce sevgilisiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.



Erkek arkadaşı Emre Turan, genç kadınla tartıştıklarını Duygunun banyoda yaşamına son verdiğini söyledi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak genç kadının ailesi kızlarının intihar ettiğine asla inanmadı..



112 kayıtları ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep edildi. Yeni deliller ışığında olay yerinde yeniden keşif yapıldı ve Duygu'nun yaşamına son verme ihtimalinin olmadığı belirlendi. Emre Turan'ın genç kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi



Olaydan iki yıl sonra cinayetten tutuklanan Emre turan hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı.



"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN"



Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi.



Duygu'nun annesi Nuriye Bölükbaş, "Hak ettiği cezayı alsın. Sürekli kavga ediyorlardı. Sürekli şiddet vardı. Bizleri de rahatsız ediyordu. Tehdit ediyordu." diye konuştu.



"ALNIM AK, KATİL DEĞİLİM"



Bölükbaş ailesinin ardından söz verilen sanık Emre Turan, suçsuz olduğunu savundu. Turan, "Beni cani, katil yaptılar. Bu suçu işlemedim. Birbirimizi çok seviyorduk. Kıskançlık vardı. Yer yer tartışmalar yaşıyorduk. Kadına şiddete karşıyım. Onu yaşatmak için mücadele ederken düştüğüm durum; 11 ay hapiste yatmak. Hiç korkmuyorum. Alnım ak, Türk milleti de duysun katil değilim" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Duruşmada söz verilen aile avukatı sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatı beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların zorla getirilmesine hükmedip, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.