İntihar denilmişti, cinayet çıktı! Dilan'ın katili cezaevinde yaşamına son verdi

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ CİNAYETİ AYDINLATTI

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi.

Yapılan çalışmada, ifadesinde olay günü binaya bir kez geldiğini öne süren Mustafa Bingöl'ün, aslında dört kez giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Ayrıca zanlının, olayın yaşandığı saatlerde işlettiği börekçi dükkanında olduğunu beyan etmesine rağmen, yaklaşık bir saat boyunca binanın içinde bulunduğu belirlendi.

İNTİHAR NOTUNU KATİL ZANLISI YAZMIŞ

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını belirledi. Zanlının olay günü kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği ortaya çıktı.

Bingöl'ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık'ta gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'ün, 22 Aralık tarihinde cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi.