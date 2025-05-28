İntihar deniyordu, dosya cinayete döndü! Duygu'nun ölümüne ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi.

Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını söyledi.

Genç kadının annesi kızının intihar edecek biri olmadığını belirterek, yaşanan olayın bir cinayet olduğunu söylemişti

"YETERLİ YÜKSEKLİK YOK"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, Bölükbaş'ın kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı.

Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği iddianamede yer aldı.

Savcı, Emre Turan için kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Duygu Bölükbaş'ın ailesi ve avukatlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını okudu.

Yaklaşık bir saat süren mütalaada; savcı, tutuklu sanık için kadına karşı kasten öldürme suçundan, S.T. içinse yalan tanıklık suçundan ceza talebinde bulundu.

Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen Emre Turan, beraatini talep etti.

Sanıkların ardından söz verilen avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanık Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.