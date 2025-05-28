İntihar deniyordu, dosya cinayete döndü! Duygu'nun ölümüne ağırlaştırılmış müebbet istemi
İzmir'de ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın intihar denilerek açılan dava dosyası cinayete döndü. Savcı Bölükbaş'ın erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
İzmir'de Duygu Bölükbaş isimli kadının ölümüne ilişkin davada savcı Emre Turan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Olay, 3 Kasım 2022'de Bornova'daki bir sitede meydana geldi.
Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi.
İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi.
İNTİHAR DOSYASI CİNAYETE DÖNDÜ
Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını söyledi.
Soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi.
Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın kasten öldürme suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan hakkında 2024 yılı Mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart 2024'te tutuklandı.
"YETERLİ YÜKSEKLİK YOK"
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, Bölükbaş'ın kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı.
Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği iddianamede yer aldı.
Savcı, Emre Turan için kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.
İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi.
İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Duygu Bölükbaş'ın ailesi ve avukatlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.
Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını okudu.
Yaklaşık bir saat süren mütalaada; savcı, tutuklu sanık için kadına karşı kasten öldürme suçundan, S.T. içinse yalan tanıklık suçundan ceza talebinde bulundu.
Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen Emre Turan, beraatini talep etti.
Sanıkların ardından söz verilen avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanık Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.
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