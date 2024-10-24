İntihar etmek için gölete gittiğini söyleyen genç 17 saattir aranıyor



Olay, dün gece 23.00 sıralarında Gümüşhane’nin Köse ilçesi Akbaba Köyü göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı ile erkek kardeşini arayarak intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali Taral (25), gece saatlerinde traktörüyle Akbaba Köyü göletinin kıyısına geldi.

Cep telefonunu traktörün içerisine bırakarak kayıplara karışan gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren aramalarda bulguya rastlanamazken sabah saatlerinden itibaren aramalara hız verildi. JAK ekipleri su yüzeyinde ve su altında arama gerçekleştirirken Mehmet Ali Taral’a ait bir ize henüz rastlanamadı.



Öte yandan Taral’a ait kıyafetleri koklayan iz takip köpeklerinin göletin aksi istikametinde bulunan Kelkit-Köse karayolu bölgesinde aramalarını yoğunlaştırması ekiplerin çalışmalarını bu alana da genişletmesine neden oldu.



Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Köse Kaymakamı Hakan Öznay ve Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler de arama çalışmalarını yakından takip etti.