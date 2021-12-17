İntihar etmek isterken kızını öldürdü

Kırıkkale'de tabanca ile intihara kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen baba, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

Haberler - İHA 17.12.2021 - 15:28

İntihar etmek isterken kızını öldürdü

'de tabanca ile etmek isteyen kişi, kızının ölümüne neden oldu.

Olay, 2 Aralık tarihinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşunun kendisine isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ TUTUKLANINCA ÖĞRENDİ

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

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