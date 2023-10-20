İntihar ettiği sanılan gencin kuzeni tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde intihar ettiği sanılan 22 yaşındaki Berkay Sökmen'in öldürüldüğü belirlendi.
Olay, 4 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti.
İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri incelemeyi derinleştirdi.
Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen ve D.S. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı.
D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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