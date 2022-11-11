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İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü

Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü

'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 

İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü - 1

Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.

Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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