İntihar mı kaza mı? Genç mühendis yaşam savaşı veriyor
İstanbul Beyoğlu'nda 34 yaşındaki mühendis Onur Ö., 4 katlı binanın terasından düştü. Genç mühendis, hastanede yaşam savaşı verirken ekipler, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde Onur Ö. isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İNTİHAR MI KAZA MI?
Onur Ö.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
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