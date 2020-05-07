İntihar notu bıraktığı için dalgıçların gölde aradığı genç ortaya çıktı, 'Canım sıkılmıştı' dedi

Sarıçam ilçesinde yaşayan Muhammet K., 3 Mayıs günü, saat 23.30 sıralarında yakınlarının cep telefonuna, 'Ben artık yokum' şeklinde mesaj gönderdi. Yakınları da polise haber verdi.



Polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), Muhammet K.'nın otomobilinin en son Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra ise Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Otomobilde, 'Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum' yazılı intihar notu bulundu. Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü ve Bir Veda Havası şarkılarından alıntılanan sözlerle yazılan not üzerine Muhammet K.'nın köprüden atlayarak intihar etmiş olma ihtimali ortaya çıktı.



"CANI SIKILMIŞ"



Polis, Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden destek istedi. Dalgıç polislerin gölde yaptıkları aramada da sonuç elde edilemedi. Yakınlarının arama çalışmalarını gözyaşları içinde izlediği Muhammet K., dün polis merkezine gitti. Muhammet K., intihar etmediğini, borçları yüzünden canı sıkıldığını bu nedenle not bırakıp ortadan kaybolduğunu söyledi.



Başlatılan soruşturma sürüyor.