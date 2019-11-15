İntihar olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde son dönemdeki intihar vakalarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu bildirildi.

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Son dönemdeki intihar olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu.

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir.

Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

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