İntihar sanıldı ancak kaçak göçmen çıktı

Avcılar'da ilginç bir olay meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi’nde, mahalle sakinleri 4 katlı binanın çatı katındaki dairede bulunan bir kadının ağladığını fark etti. Çatı katının kenarına kadar gelen kadının yaşamına son vermek istediğini düşünen mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Fas uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kendisine seslenen ve atlamaktan vazgeçmesi telkininde bulunanlara, yabancı dilde ne dediklerini anlamadığını söyledi.

SEPETLE ÇATI KATINA ULAŞILDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Ekipler tarafından kapı defalarca çalınmasına rağmen açılmayınca sepetli itfaiye merdiveniyle çatı katına ulaşıldı. Polis ve bir itfaiye eri dördüncü kattaki daireye ulaştıktan sonra, kadının dışında dairede bir erkek bulunduğunu da tespit etti.



Ekipler, kadının intihar düşüncesi olmadığını belirledi.

KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI



Kimlik tespitinin ardından kadının yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliksiz olduğu tespit edildi.



Polis tarafından götürülen Fas uyruklu kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.



Dairede bulunan erkek ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı